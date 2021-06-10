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    Аскар Мамин поручил в кратчайшие сроки решить вопрос обеспечения фермеров поливной водой

    10 Июня 2021, 10:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил обеспечить своевременную отгрузку необходимых объемов агрохимикатов, минеральных удобрений и удешевленного дизельного топлива, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для качественного и своевременного проведения посевных работ были приняты все необходимые решения по финансовому и материально-техническому обеспечению. Теперь предстоит не менее важная работа по уходу за посевами, подготовке к уборочным работам. В этой связи поручаю министерствам сельского хозяйства, энергетики, индустрии совместно с акиматами областей обеспечить своевременную отгрузку необходимых объемов агрохимикатов и минеральных удобрений и удешевленного дизельного топлива», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

    Глава Кабмина подчеркнул, что необходимо особое внимание уделить вопросу водообеспечения.

    «Министерству экологии совместно с акиматами областей в кратчайшие сроки провести необходимую работу по решению вопроса обеспечения фермеров поливной водой. Министерству сельского хозяйства и акиматам поручаю принять все необходимые меры по обеспечению хорошего урожая», - резюмировал Аскар Мамин.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК Сельское хозяйство
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