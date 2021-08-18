Аскар Мамин поручил увеличить рост участников проекта Ashyq

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На заседании Правительства Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил увеличить рост участников проекта Ashyq. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня зарегистрировано более 4 млн пользователей «ASHYQ», в проекте участвуют уже 111 тысяч субъектов бизнеса. Нужно продолжить работу с бизнесом и увеличивать рост участников проекта», - поручил Аскар Мамин.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения предложил сохранить локдаун выходного дня в регионах в «красной» и «темно-красной» зонах.

Также Аскар Мамин поручил значительно усилить темпы вакцинации в Мангистауской, Атырауской, Костанайской и Западно-Казахстанской областях.



