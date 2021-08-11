Аскар Мамин поручил усилить темпы вакцинации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин поручил усилить темпы вакцинации, особенно этот вопрос, по его словам, должны взять под контроль акимы Западно-Казахстанской, Мангистауской и Атырауской областей. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эпидемиологическая ситуация имеет тенденцию замедления прироста и постепенно стабилизируется. Индекс репродуктивности вируса составил 1,01. Занятость инфекционных коек составляет 54% и реанимационных 45%. Важным способом выхода из пандемии остается вакцинация. В настоящее время всего вакцинировано более 5,9 млн человек первым компонентом, вторым компонентом привито около 4,5 млн чел. Но этого недостаточно. Необходимо усилить темпы вакцинации, особенно этот вопрос должны взять под контроль акимы Западно-Казахстанской, Мангистауской и Атырауской областей и обеспечить исполнение Плана вакцинации в августе текущего года», - сказал Премьер-Министр.

Аскар Мамин также поручил во всех регионах нужно держать эпидситуацию на контроле, особое внимание уделять в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкенте, Карагандинской области.



