+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 22 °С
Алматы: 31 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Аскар Мамин поручил усилить темпы вакцинации

11 Августа 2021 09:38
Поделиться:
Аскар Мамин поручил усилить темпы вакцинации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин поручил усилить темпы вакцинации, особенно этот вопрос, по его словам, должны взять под контроль акимы Западно-Казахстанской, Мангистауской и Атырауской областей. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
О подготовке к новому учебному году рассказал министр образования
Что нужно обеспечить при переходе вузов и колледжей на традиционный формат обучения Принять меры по снижению инфляции поручил Аскар Мамин Министр здравоохранения озвучил предложения по началу учебного года согласно новым правилам

«Эпидемиологическая ситуация имеет тенденцию замедления прироста и постепенно стабилизируется. Индекс репродуктивности вируса составил 1,01. Занятость инфекционных коек составляет 54% и реанимационных 45%. Важным способом выхода из пандемии остается вакцинация. В настоящее время всего вакцинировано более 5,9 млн человек первым компонентом, вторым компонентом привито около 4,5 млн чел. Но этого недостаточно. Необходимо усилить темпы вакцинации, особенно этот вопрос должны взять под контроль акимы Западно-Казахстанской, Мангистауской и Атырауской областей и обеспечить исполнение Плана вакцинации в августе текущего года», - сказал Премьер-Министр.

Аскар Мамин также поручил во всех регионах нужно держать эпидситуацию на контроле, особое внимание уделять в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкенте, Карагандинской области.



Подписывайтесь на наш канал:

#Правительство РК   #Премьер-министр РК   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
О подготовке к новому учебному году рассказал министр образования
Что нужно обеспечить при переходе вузов и колледжей на традиционный формат обучения
Принять меры по снижению инфляции поручил Аскар Мамин
Министр здравоохранения озвучил предложения по началу учебного года согласно новым правилам
Популярное
1 Будет ли ревакцинация населения, ответил министр здравоохранения
2 Бывший сотрудник КНБ осужден на 9 лет в Алматинской области
3 Как заработают школы в Нур-Султане в новом учебном году
4 У заболевших КВИ наблюдается агрессия, снижение памяти, паника - врач
5 Как преобразится старый кинотеатр «Шугыла» в Алматы
6 Хранившего марихуану мужчину задержали в Туркестанской области
Читайте также
Какие регионы показывают наибольший рост темпов производства
Министр здравоохранения озвучил предложения по началу учебного года согласно новым правилам
Будет ли ревакцинация населения, ответил министр здравоохранения
Бывший сотрудник КНБ осужден на 9 лет в Алматинской области
Как заработают школы в Нур-Султане в новом учебном году
У заболевших КВИ наблюдается агрессия, снижение памяти, паника - врач
Как преобразится старый кинотеатр «Шугыла» в Алматы
Хранившего марихуану мужчину задержали в Туркестанской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив