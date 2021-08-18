Аскар Мамин поручил сохранить локдауны выходного дня в регионах «красной» зоны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На заседании Правительства Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил сохранить локдауны выходного дня в регионах «красной» зоны. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Контроль соблюдения населением ограничительных мер должен быть продолжен, в регионах для этого увеличили количество мониторинговых групп, эффективность их деятельности должна быть усилена. Всем регионам и госорганам расширить информационную работу о необходимости вакцинации. Необходимо сохранить локдауны выходного дня в регионах, находящихся в «красной» зоне», - отметил Премьер-Министр РК.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения предложил сохранить локдаун выходного дня в регионах в в «красной» и «темно-красной» зонах.

Также Аскар Мамин поручил значительно усилить темпы вакцинации в Мангистауской, Атырауской, Костанайской и Западно-Казахстанской областях.



