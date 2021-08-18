Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Аскар Мамин поручил сохранить локдауны выходного дня в регионах «красной» зоны

    18 Августа 2021, 09:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На заседании Правительства Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил сохранить локдауны выходного дня в регионах «красной» зоны. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Контроль соблюдения населением ограничительных мер должен быть продолжен, в регионах для этого увеличили количество мониторинговых групп, эффективность их деятельности должна быть усилена. Всем регионам и госорганам расширить информационную работу о необходимости вакцинации. Необходимо сохранить локдауны выходного дня в регионах, находящихся в «красной» зоне», - отметил Премьер-Министр РК.

    Ранее сообщалось, что министр здравоохранения предложил сохранить локдаун выходного дня в регионах в в «красной» и «темно-красной» зонах.

    Также Аскар Мамин поручил значительно усилить темпы вакцинации в Мангистауской, Атырауской, Костанайской и Западно-Казахстанской областях.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Правительство РК Премьер-министр РК Здравоохранение Коронавирус в РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ряд задач перед новым акимом ВКО обозначил Премьер-Министр РК
    Какая помощь оказывается семьям погибших при пожаре в области Абай
    Если бы не меры, предпринятые Правительством, ситуация была бы хуже – Наталья Годунова  о критике Кабмина
    В «Семей орманы» числится 363 единицы техники, но люди поехали на личных машинах – депутаты обратились к Премьер-Министру
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами