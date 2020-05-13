Аскар Мамин поручил регионам качественно внедрить эталонный стандарт «умных» городов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел заседание Комиссии при Президенте РК по вопросам внедрения цифровизации. Рассмотрен ход реализации проекта «Smart Bridge», цифровизации местных исполнительных органов и земельных отношений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

С докладом о проводимой работе по всем указанным направлениям выступил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев, по вопросам реализации концепции «умного города» — аким г. Нур-Султана Алтай Кульгинов, цифровизации земельных отношений — министр сельского хозяйства Сапархан Омаров и председатель госкорпорации «Правительство для граждан» Асемгуль Балташева.

Реализация проекта «Smart Bridge» по созданию единой интегрированной платформы для информационных систем государственного и частного секторов началась в январе этого года.

К настоящему времени авторизовано 175 юридических лиц (35 государственных органов, 12 банков второго уровня, 15 национальных компаний, 113 представителей частного сектора), опубликовано 336 сервисов, направлено 290 заявок на подключение.

Из предусмотренных «Smart Bridge» 166 интеграций информационных систем государственных органов реализовано 27, до июля текущего года планируется осуществить 63, до конца года — 76. На данный момент автоматизировано более 80% государственных услуг, до конца текущего года планируется довести данный показатель до 90%.

Для обеспечения единообразия цифровизации в регионах актуализирован Эталонный стандарт «умных» городов РК, охватывающий 11 сфер жизнедеятельности. По новой концепции все сервисы и госуслуги должны быть переведены в одно окно портала электронного правительства.

В рамках создания национальной базы данных о земельном фонде и объектах недвижимости проводится работа по формированию информационной системы «Единого государственного кадастра недвижимости».

Одновременно разрабатывается законопроект по оптимизации и упрощению процедур предоставления земельных участков, предусматривающий поправки в Земельный, Гражданский кодексы и ряд законов. Новые подходы на основе цифровых технологий позволят перевести в электронный формат и сократить число госуслуг в сфере земельных отношений с 15 до 7, сократить фактические сроки предоставления прав на земельные участки с 1 года до 20 дней, исключить госакт и землеустроительный проект, а также земельную комиссию.

Премьер-Министр поручил проработать вопросы перевода в онлайн-формат всех госуслуг и сервисов для населения и бизнеса с завершением работ в третьем квартале этого года, а также своевременно и эффективно реализовать интеграционные работы на центральном и местном уровнях.

«Действующие электронные платформы, такие как паспорт здоровья гражданина, биржа труда, система оплаты общественного транспорта и обеспечение счетчиками, должны применяться в регионах повсеместно», — сказал А. Мамин, поручив акиматам регионов принять необходимые меры по качественному внедрению эталонного стандарта, взяв за образец опыт городов Нур-Султана и Акколя.

Глава Правительства дал поручение министерствам сельского хозяйства, цифрового развития и акиматам до конца третьего квартала проработать проект необходимых поправок в земельное законодательство и внести в Правительство.

«Все должно быть детально проработано на центральном и местном уровнях с привлечением общественности», — сказал А. Мамин.

Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности в рамках исполнения поручения Главы государства по переформатированию концепции электронного правительства и актуализации госпрограммы «Цифровой Казахстан» поручено в двухнедельный срок внести в Правительство согласованные с госорганами и акиматами подходы.