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    Аскар Мамин поручил разработать новые подходы по противодействию нелегальному торговому обороту на границе

    9 Февраля 2021, 10:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил разработать и внести в Правительство подходы по Комплексному плану противодействия нелегальному торговому обороту на границе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Остается актуальным вопрос декларирования и расхождения в таможенной статистике между странами-партнерами. Поэтому в рамках поручения Главы государства Министерству финансов совместно с заинтересованными госорганами и НПП «Атамекен» необходимо до конца марта разработать и внести в Правительство подходы по Комплексному плану противодействия нелегальному торговому обороту на границе», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

    Глава Кабмина также добавил, что по поручению Главы государства с 1 января текущего года введен новый специальный налоговый режим розничного налога, применяемый в добровольном порядке. Ставка налога установлена в размере 3% от полученного дохода.

    «Правительством определен Перечень видов деятельности для применения данного режима. В перечне предусмотрены те виды деятельности, на которые применялись ограничительные карантинные меры в период пандемии», - пояснил Аскар Мамин.

    Было отмечено, что режим рассчитан на 2 года как антикризисная мера для обеспечения снижения налоговой нагрузки на субъекты МСБ и оптимизации порядка оплаты налогов и платежей в бюджет.

    Кроме того, в целях упрощения исполнения налоговых обязательств физлицами, с текущего года объединены налоги на имущество и землю в единый платеж, отменен земельный налог для собственников многоквартирных жилых домов.

    «Совместно с заинтересованным государственными органами необходимо продолжить скоординированную работу по их реализации», - добавил Аскар Мамин.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК Борьба с преступностью Экономика Минфин РК ЕАЭС
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