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    Аскар Мамин поручил принять дополнительные меры в борьбе с КВИ в столице

    10 Июня 2021, 09:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил столичному акимату принять дополнительные меры в борьбе с КВИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В «красной зоне» находится только столица, и акимату следует принять дополнительные меры.», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

    Глава Кабмина также поручил акиматам и Министерству здравоохранения в летний период максимально увеличить темп вакцинации, особенно в Мангистауской, Акмолинской, Костанайской областях и Нур-Султане.

    «Акимы всех уровней должны взять на личный контроль вопросы вакцинации», - подчеркнул Аскар Мамин.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК Астана Здравоохранение Коронавирус в РК
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