Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Аскар Мамин поручил отслеживать факты необоснованного роста цен на стройматериалы

    28 Декабря 2021, 10:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин озвучил ряд поручений по совершенствованию сферы строительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Первое. Министерству индустрии совместно с Фондом «Самрук-Казына», холдингом «Байтерек», Нацпалатой «Атамекен» и акимами регионов в месячный срок разработать Дорожную карту по реализации проектов стройиндустрии до 2025 года», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

    Министерству индустрии совместно с холдингом «Байтерек» в целях исключения посредников на рынке и снижения стоимости стройматериалов поручено до 1 марта 2022 года ввести в промышленную эксплуатацию онлайн-площадку «Маркетплейс».

    «Третье. Министерству индустрии совместно с Агентством по защите конкуренции и акиматами обеспечить постоянный контроль и принятие своевременных мер реагирования по фактам необоснованного роста цен на стройматериалы», - заключил Премьер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Премьер-министр РК Строительство Цены и тарифы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ряд задач перед новым акимом ВКО обозначил Премьер-Министр РК
    Консервированные и переработанные овощи подорожали сразу на 25% за год
    Какая помощь оказывается семьям погибших при пожаре в области Абай
    С июля в Казахстане может подорожать алкоголь
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами