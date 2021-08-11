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    Аскар Мамин поручил обеспечить обучение в штатном режиме в новом учебном году

    11 Августа 2021, 11:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК поставил задачу в кратчайшие сроки решить все организационные вопросы по обеспечению безопасности и сохранения здоровья учащихся и педагогов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Обсуждаемый сегодня вопрос очень важный. Он волнует сейчас каждую семью, всех школьников и студентов. Сейчас учебный год наступает в условиях более высокой готовности системы здравоохранения и массовой вакцинации населения. К работе будут допущены привившиеся педагоги. Прорабатываются вопросы наиболее безопасной системы организации обучения. Именно поэтому принято решение вернуться к традиционному формату обучения», - сказал Премьер-Министр РК.

    Поэтому в кратчайшие сроки Аскар Мамин поручил решить все организационные вопросы по обеспечению безопасности и сохранения здоровья учащихся и педагогов.

    «В новом учебном году в организациях дошкольного и среднего образования, а также в колледжах и вузах поручаю обеспечить обучение в штатном режиме. Министерство образования совместно с акиматами должно довести до каждой школы четкие рекомендации по осуществлению очного обучения», - отметил Премьер-Министр РК.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Правительство РК Премьер-министр РК Образование Коронавирус в РК
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