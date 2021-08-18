Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Аскар Мамин поручил Минсельхозу держать ситуацию по обеспечению кормами на особом контроле

    18 Августа 2021, 10:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Благодаря принятым мерам ситуация по обеспечению кормами в целом стабилизировалась. Об этом на заседании Правительства рассказал Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этом году выдался экстремально засушливый летний период, в результате пострадал ряд регионов на юге и западе страны. Для ликвидации последствий засухи были приняты оперативные меры. Вопросами обеспечения кормами пострадавших регионов занимается Республиканский оперативный штаб по координации деятельности местных и центральных исполнительных органов. Из резерва Правительства на приобретение кормов в Мангистауской и Кызылординской областям выделено 3,6 млрд тенге, отпущено дополнительно 43,1 тыс. тонн удешевленного дизельного топлива на заготовку кормов», - сказал Премьер-Министр на заседании Правительства.

    По его словам, также были переброшены объемы кормов с северных регионов. Волонтеры подключились к вопросу обеспечения западных регионов кормами.

    «Введен временный запрет на вывоз из республики грубых кормов и квотирование экспорта зернофуража. Благодаря принятым мерам ситуация по обеспечению кормами в целом стабилизировалась. Министерству сельского хозяйства и акиматам необходимо продолжать работу в данном направлении и держать ситуацию на особом контроле», - поручил Аскар Мамин.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Правительство РК Минсельхоз Сельское хозяйство Аскар Мамин
    Новости по теме
    Новости по теме
    Меры по увеличению инвестиционной доходности Нацфонда примут в РК
    39 иностранных компаний планирует релоцировать в Казахстан Правительство
    Увеличить штрафы за неэффективное привлечение внешних займов призвала Наталья Годунова
    Платежи и налоги на 465 млрд тенге поступили в бюджет по товарам из КНР в 2022 году
    Популярное
    1 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    2 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
    5 Башенный кран упал в Астане