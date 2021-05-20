Аскар Мамин поручил масштабировать модульное домостроение в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин посетил первое в столице жилье, построенное по технологии модульного домостроения. Глава Правительства проинспектировал качество возведенного жилищного комплекса «7Я» и ознакомился с планами по дальнейшему расширению модульного домостроения в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

Модульные блоки ЖК «7Я» изготовлены на заводе ModeX в г. Нур-Султан, автоматизированная конвейерная линия которого была открыта в декабре 2020 года с участием Главы Правительства.





На предприятии внедрены применяемые в США, Сингапуре и Германии инновационные технологии крупноблочного домостроения, которые позволяют сократить сроки строительства, повысить его качество и снизить себестоимость жилья. Новая прорывная технология придаст импульс дальнейшему развитию строительной отрасли и, в целом, индустриализации Казахстана. Подобных заводов по всему миру единицы. Первый завод в столице был построен по индивидуальному проекту, разработанному специально для компании. Над его созданием трудились инженеры из Германии, Италии, Турции, России и Казахстана. Благодаря этому создано уникальное производство объемных-блок модулей с применением лучших мировых практик.





Крупноблочное домостроение не зависит от климатических условий, поскольку до 80% работ — от вязки арматуры до формования модулей в чистовой отделке, включая сантехнику — происходит на предприятии, что значительно ускоряет все процессы. К примеру, для возведения 16-этажного жилого дома «7Я» площадью 9 тыс. кв. м потребовалось всего 6 месяцев. В дальнейшем планируется сократить сроки строительства модульного жилья до 3 месяцев. Основным материалом для производства модулей является керамзитобетон. Железобетонная продукция предприятия успешно прошла испытания АО «КазНИИСА» на высокую прочность, сейсмостойкость, долговечность и шумоизоляцию. Благодаря многоэтапному операционному контролю и высокой степени автоматизации достигается высокое качество продукции. Проектная мощность завода ModeX составляет 200 тыс. кв. м. жилья в год. До 2023 года планируется дополнительно построить две очереди общей проектной мощностью 500 тыс. кв. м. жилья. Количество постоянных рабочих мест на предприятии с вводом 2 и 3 очереди увеличится с 700 до 1200 чел.





Построенное по технологии модульного домостроения жилье реализуется компанией «под ключ» — с готовым ремонтом и встроенной высококачественной мебелью отечественного производства — Шымкентского и Павлодарского мебельных заводов. При этом квартиры укомплектованы такими smart-опциями, как электронные замки с функцией открытия двери по отпечатку пальца, встроенная система безопасности, IP-домофония и другими инновациями. Всего до конца 2021 года в г. Нур-Султане планируется ввести в эксплуатация 100 тыс. кв. м жилья из модульных конструкций. «Необходимо открывать домостроительные комбинаты и масштабировать строительство жилья по технологии крупноблочного домостроения по всему Казахстану. Это будет способствовать решению задач по расширению объемов строительства жилищной и социальной инфраструктуры страны, обеспечению населения доступным жильем», — сказал А. Мамин. За 4 месяца 2021 г. в г. Нур-Султан введено в эксплуатацию 709,3 тыс. кв. м жилья. До конца т.г. будет дополнительно введено порядка 30 тыс. квартир, в том числе 2,3 тыс. квартир социального жилья.





В Казахстане по итогам 2021 года планируется ввести в эксплуатацию 163,1 тыс. жилищ общей площадью 17 млн кв. м. Арендными и кредитными квартирами в РК обеспечат свыше 22,5 тыс. семей из числа социально-уязвимых слоев населения, молодежи, работников бюджетных организаций. В инспекционной поездке приняли участие аким г. Нур-Султан Алтай Кульгинов, министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов и др.



