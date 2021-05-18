Аскар Мамин поручил качественно подготовиться к отопительному периоду

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Акиматам регионов необходимо осуществить качественную подготовку к предстоящему отопительному периоду. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поручаю утвердить до 1 июня планы мероприятий по подготовке объектов ЖКХ, жилья и социальной сферы. До 1 сентября обеспечить полную готовность объектов образования, а до 15 октября полную готовность всей инженерной инфраструктуры, объектов ЖКХ, жилья и сферы здравоохранения с учетом погодных условий в северных и восточном регионах», - сказал Аскар Мамин.

Глава Кабмина также поручил министерствам энергетики, а также индустрии и инфраструктурного развития продолжить мониторинг хода подготовки объектов к предстоящему отопительному периоду.



