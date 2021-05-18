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    Аскар Мамин поручил  качественно подготовиться к отопительному периоду

    18 Мая 2021, 10:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Акиматам регионов необходимо осуществить качественную подготовку к предстоящему отопительному периоду. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Поручаю утвердить до 1 июня планы мероприятий по подготовке объектов ЖКХ, жилья и социальной сферы. До 1 сентября обеспечить полную готовность объектов образования, а до 15 октября полную готовность всей инженерной инфраструктуры, объектов ЖКХ, жилья и сферы здравоохранения с учетом погодных условий в северных и восточном регионах», - сказал Аскар Мамин.

    Глава Кабмина также поручил министерствам энергетики, а также индустрии и инфраструктурного развития продолжить мониторинг хода подготовки объектов к предстоящему отопительному периоду.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК ЖКХ
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