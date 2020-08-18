Аскар Мамин поручил активизировать работу по реализации госпрограмм

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил активизировать работу по реализации государственных программ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу отметить, что до конца года осталось всего четыре месяца. Акиматам необходимо активизировать работу по реализации программ. В нынешних условиях первостепенная задача – обеспечить занятость граждан. Нельзя допустить возникновения дисбаланса на рынке труда», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

Также глава Кабмина поручил Министерству труда совместно со всеми заинтересованными органами и акиматами обеспечить полное освоение средств и реализацию мероприятий, предусмотренных в государственных программах.

«Следует также принять меры по оптимизации бизнес-процессов электронной биржи труда. Акиматам сформировать профайл безработного лица и проводить с ним адресную работу по содействию в занятости. Необходимо обеспечить достижение запланированных индикаторов занятости и уделить внимание на создание постоянных рабочих мест», - подчеркнул Аскар Мамин.