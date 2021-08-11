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    Аскар Мамин поручил акимам своевременно завершить ремонтные работы в школах

    11 Августа 2021, 10:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК поставил задачу перед акимами, чтобы все объекты образования были готовы к началу учебного года на 100%, решены все вопросы безопасности детей. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На заседании Правительства Премьер-Министр РК поручил своевременно завершить ремонтные работы в школах.

    «Например, наибольшее количество школ с незавершенным ремонтом в Алматинской области – 9 школ, Костанайской – 6, Западно-Казахстанской – 5. Акимам ставлю задачу – все объекты образования должны быть готовы к началу учебного года на 100%, решены все вопросы безопасности детей, организации питания и подвоза детей к школе», - сказал Аскар Мамин.

    Вместе с тем, он отметил, что поддерживает предложение о передаче колледжей под управление бизнеса.

    «Это направление хорошо развито в Туркестанской области, опыт можно использовать», - добавил Аскар Мамин.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Правительство РК Премьер-министр РК Образование Акимат Аскар Мамин
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