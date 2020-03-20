Аскар Мамин поручил акимам обеспечить сохранение рабочих мест

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина проведено селекторное заседание Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьера.

О санитарно-эпидемиологической обстановке в стране доложил министр здравоохранения Е.Биртанов, ситуации на рынке труда и мерах по обеспечению занятости – министр труда и социальной защиты населения Б.Нурымбетов, мерах АО «ФНБ «Самрук-Казына» - председатель правления Фонда А.Есимов, предлагаемых бизнес-сообществом мерах по поддержке занятости – председатель правления НПП «Атамекен» А.Мырзахметов, обеспечении занятости в регионах – акимы Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Актюбинской, Атырауской областей, а также городов Нур-Султан и Алматы.

Информацию о мерах по сохранению рабочих мест представили руководители корпорации «Казахмыс», АО «ССГПО», NCOC и других крупных предприятий.

«На фоне негативной динамики на внешних рынках нашим главным приоритетом становится сохранение действующих производств, удержание экспортных позиций. Мы должны обеспечить гибкость в управлении производственными процессами с целью недопущения роста безработицы среди казахстанцев», - сказал А.Мамин.

Премьер-Министр поручил акимам областей и городов республиканского значения принять скоординированные меры по недопущению социальной напряженности в регионах, актуализировать заключенные с хозяйствующими субъектами меморандумы по сохранению рабочих мест и обеспечить заключение с предприятиями Дорожных карт по управляемому перетоку работников предприятий между отраслями экономики.

Особый акцент был сделан на необходимости поддержки предпринимательской активности, развития малого и среднего бизнеса, сохранения рабочих мест, увеличения кредитования и принятия других антикризисных мер по стимулированию этого сектора экономики.

«Министерству труда совместно с акиматами регионов проводить ежедневный мониторинг возможного высвобождения работников с принятием мер по недопущению сокращения людей и содействию трудоустройства», - сказал А.Мамин.