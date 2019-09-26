Аскар Мамин побывал с рабочим визитом в Кызылординской области

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Во время рабочей поездки Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин ознакомился с социально-экономическим развитием города Байконура, а также с реализацией совместных казахстанско-российских проектов в космической отрасли, передает МИА «Казинформ».

Аскар Мамин принял участие в запуске космического корабля «Союз МС-15». Он также побывал в новых жилых домах, построенных в рамках государственной программы «Нұрлы жер», узнал о проводимых работах по газификации города.

О проводимых в городе Байконуре работах Премьер-Министру РК доложил аким Кызылординской области Куанышбек Искаков.

«Так, в рамках программы «Нұрлы жер» в городе Байконуре завершено строительство пяти 50-квартирных домов. Общая площадь строительства – 15,7 тыс. кв. м, 250 квартир. Дома подключены к центральному водоснабжению и канализационной сети. Для обеспечения теплом и горячей водой установлена автономная паровая котельная с природным газом. В настоящее время ведутся работы по распределению квартир среди очередников, граждан РК, проживающих в городе», - сказал аким области.

Стоит отметить, что в рамках реализации инвестиционного проекта «Газификация Кызылординской области и создание новых активов» были проведены работы по подключению города Байконыра к газопроводу «Бейнеу – Шымкент» и по строительству подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей г. Байконура. На сегодняшний день к газовым сетям подключены казахстанские объекты образования и строящиеся 5 многоэтажных жилых домов. Цена на газ для потребителей - 20,90 тенге м3.

Премьер-Министр РК также был проинформирован о проводимой работе по созданию свободной экономической зоны на комплексе «Байконыр».

Далее Аскар Мамин ознакомился с ходом строительства гостиничных комплексов, а именно с реконструкцией гостиницы «Россия» и гостиничного комплекса «Нулевой квартал».

Сегодня для повышения развлекательно-туристического потенциала города акиматом Кызылординской области и администрацией г. Байконура прорабатывается вопрос вывода из аренды здания гостиницы «Россия» и объектов «Нулевой квартал».

В завершение рабочей поездки в Кызылординскую область Премьер-Министр РК принял участие в совместном наблюдении за запуском пилотируемого корабля «Союз МС-15». В полет отправились космонавты Олег Скрипочка (РФ), Джессика Меир (США) и Хаззаа аль Мансури (ОАЭ).