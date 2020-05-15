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    Аскар Мамин ознакомился в ВКО с научным проектом в области лечения коронавируса

    15 Мая 2020, 17:55

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин в рамках рабочей поездки проинспектировал ход весенне-полевых работ и реализации крупных проектов в сферах энергетики, промышленности, жилищной и социальной инфраструктуры Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    В Алтайском районе глава Правительства ознакомился со структурой посевных площадей и ходом весенне-полевых работ ТОО «Нивы Алтая», строительством Тургусунской ГЭС, а также функционированием инсультного и кардиоцентров межрайонной больницы города Алтая.


    В Усть-Каменогорске Премьер-Министр посетил крупные машиностроительные и металлургические предприятия РК – Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры и Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат, где ознакомился с планами их дальнейшего развития.


    Глава Правительства проинспектировал строительство в рамках государственной программы «Нұрлы жер» социального жилья в новом микрорайоне города Усть-Каменогорска. Всего здесь планируется построить 48 домов общей площадью около 400 тыс. кв. м.


    Во время посещения Восточно-Казахстанского государственно-технического университета имени Д. Серикбаева главе Правительства были представлены научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, в том числе направленные на импортозамещение.


    А. Мамин посетил областную детскую больницу, где ознакомился с работой реанимационных и операционных блоков, а также научным проектом по выделению иммунной плазмы для лечения COVID-19.

    Автор:

    Восточно-Казахстанская область Образование Наука Промышленность Строительство Здравоохранение Жилье Экономика Сельское хозяйство Нурлы жер
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