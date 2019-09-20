Аскар Мамин ознакомился с ходом реализации инвестпроектов в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин совершил рабочую поездку в Алматинскую область, где ознакомился с ходом реализации инвестиционных проектов в рамках госпрограмм «Нұрлы жол», «Нұрлы жер», ГПИИР, инициированных Первым Президентом РК – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, а также исполнением поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по развитию экономики региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

В Енбекшиказахском районе Алматинской области глава Правительства ознакомился с развитием проектов в сфере переработки сельскохозяйственной продукции – яблоневыми садами экспортоориентированного ТОО «Amal Bio», опытным полем по выращиванию кукурузы и цифровой молочно-товарной фермой АО АПК «Адал», имеющей значительный экспортный потенциал.

В Жамбылском районе глава Правительства посетил мясокомбинат ТОО «EmpireFood», Карасайском районе – завод кондитерских изделий ТОО «Хамле».

В январе-августе 2019 года объем инвестиций в основной капитал Алматинской области составил 305,3 млрд тенге, или 103,3% к соответствующему периоду прошлого года. Рост обеспечен за счет реализации проектов Карты индустриализации, программ «Нұрлы жол», «Нұрлы жер», проведения работ по газификации, строительства цементного завода «Alacem», ВЭС «Сарыбулак 2», завода по производству смазочных материалов «Лукойл».

В рамках ГПИИР и Карты индустриализации в 2019 году запланирована реализация 11 проектов на сумму 61,9 млрд тенге с созданием 1214 рабочих мест, из них крупные: ТОО «Агрокомплекс Жетысу Мажико» (строительство производственного комплекса масложировой продукции и комбикормов) и мясоперерабатывающий комплекс «Meat Processing and Service».