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    Аскар Мамин оценил потенциал развития АПК Казахстана

    2 Марта 2021, 10:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин дал оценку потенциалу развития агропромышленного комплекса страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Основная наша цель – обеспечить продовольственную безопасность страны. В целом потенциал развития АПК очень большой. Для реализации поставленных масштабных задач планируется поэтапно реализовать около 400 инвестпроектов на общую сумму свыше 4 трлн тенге в течение этих 5 лет», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

    По его словам, это позволит увеличить производительность труда в отраслях АПК и создать до 500 тысяч рабочих мест на селе.

    «Дорожной картой по реализации предвыборной программы партии «Nur Otan» определены конкретные индикаторы по реализации инвестиционных проектов – ожидается запуск 70-80 проектов ежегодно. В целом поддерживаю представленные подходы», - заключил Премьер-Министр.

    Ранее Аскар Мамин прокомментировал потенциал страны в сфере агропромышленного комплекса, а также заявил, что необходимо увеличить объем валовой сельскохозяйственной продукции в 1,3 раза. Премьер-министр РК в ходе заседания Правительства озвучил ряд поручений в сфере развития агропромышленного комплекса.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Премьер-министр РК Промышленность Экономика Сельское хозяйство
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