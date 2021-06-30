Аскар Мамин обсудил с руководством Tyson Foods реализацию проекта по переработке мяса в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел встречу с президентом по международному бизнесу «Tyson Foods» Кристофером Лангхольцем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Обсуждены вопросы развития современной агро-мультипротеиновой индустрии в Казахстане. В соответствии с соглашением, подписанным в декабре 2019 г. в ходе визита Премьер-Министра РК А. Мамина в США, «Tyson Foods» совместно с казахстанской компанией «Kusto Group» планирует открыть в Казахстане полный цикл производства говядины.

Так, на первом этапе предусмотрено строительство в РК современного мясоперерабатывающего комплекса производительностью не менее 2 тыс. голов в сутки. Предприятие будет не только обеспечивать потребности казахстанского рынка, но и экспортировать продукцию на зарубежные рынки.

Реализация проекта будет стимулировать развитие мясной индустрии и других смежных отраслей АПК — ветеринарии, аграрного машиностроения, разведения кормовых культур, создания откормочных площадок и др. Будут созданы десятки тысяч новых рабочих мест в сельском хозяйстве Казахстана.

Производственный цикл будет сопровождаться информационно-консультационным обслуживанием казахстанских фермеров по модели американской службы «Экстеншн», что предусматривает консультации, повышение квалификации кадров на местах и профессионально-техническое обучение.

«Tyson Foods» основана в 1935 году, оборот компании составляет $43,1 млрд, количество работников – 139 тыс. человек.