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    Аскар Мамин обсудил с руководством Airbus реализацию совместных проектов в Казахстане

    2 Сентября 2021, 19:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел встречу с вице-президентом концерна Airbus Альберто Гутьерресом, передает МИА Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Стороны обсудили реализацию проекта по созданию в Казахстане на базе ТОО «Казахстанская авиационная индустрия» сертифицированного регионального Центра обслуживания и ремонта военных и гражданских воздушных судов, производимых концерном. Особое внимание в ходе переговоров уделено перспективам включения продукции совместного предприятия ТОО «СП Ғалам» в производственную цепочку Airbus, а также увеличения поставок казахстанского сырья для производства самолетов концерна. К настоящему времени Казахстан реализует с Airbus совместные проекты на базе ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг», ТОО «Казахстанская авиационная индустрия» и ТОО «СП Ғалам».

    1 сентября 2021 г. подписан контракт на закуп двух военно-транспортных самолетов большой грузоподъемности Airbus А400М для нужд Министерства обороны Казахстана. Самолет способен выполнять воздушные перевозки в рамках военных, гражданских гуманитарных миссий, эффективен для организации быстрого реагирования в чрезвычайных ситуациях. Контракт на поставку Airbus А400М включает пакет услуг по обучению персонала и организации технической поддержки. Поставка первого воздушного судна запланирована на 2024 год.

    Во встрече приняли участие министры индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, обороны — Мурат Бектанов и др.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Правительство РК Премьер-министр РК Промышленность Сотрудничество Аскар Мамин
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