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    Аскар Мамин обсудил с представителями бизнеса ФРГ реализацию совместных проектов в РК

    13 Сентября 2021, 15:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел встречу с главами немецких компаний Svevind Energy GmbH, Linde AG, Redpath Deilmann Gmbh, Siemens Energy, Goldbeck Solar GmbH, Saria SE & Co. KG, Becker Mining Systems, а также Восточного комитета германской экономики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

    Стороны обсудили состояние и перспективы реализации совместных проектов в сферах возобновляемой энергетики, переработки газа, АПК, машиностроения, горно-металлургической промышленности и др.

    Глава Правительства отметил, что Германия выступает одним из крупнейших торговых партнеров и ключевых инвесторов Казахстана. С 2005 года объем прямых иностранных инвестиций ФРГ в экономику РК составил порядка $5,1 млрд. В первом квартале 2021 года данный показатель вырос на 72% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и превысил $64,6 млн.

    В первом полугодии 2021 г. объем товарооборота между Казахстаном и Германией вырос на 26% до $1,2 млрд. Свыше 950 предприятий с участием немецкого капитала действуют в Казахстане в сферах энергетики, АПК, машиностроения, строительном и логистическом секторах.

    Во встрече приняли участие заместитель Премьер-Министра Роман Скляр, министры индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, сельского хозяйства – Ербол Карашукеев, энергетики – Магзум Мирзагалиев, экологии, геологии и природных ресурсов – Сериккали Брекешев, председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» Алмасадам Саткалиев, посол РК в ФРГ Даурен Карипов и др.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Правительство РК Премьер-министр РК Экономика Германия Аскар Мамин
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