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Аскар Мамин обсудил с предпринимателями страны восстановление  деловой активности

11 Июня 2020 19:19
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Аскар Мамин обсудил с предпринимателями страны восстановление  деловой активности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 10-11 июня т. г. Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел селекторные совещания с представителями бизнеса всех регионов Казахстана, в ходе которых были рассмотрены вопросы восстановления деловой активности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

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Предприниматели рассказали главе Правительства об актуальных проблемах бизнеса в сферах сельского хозяйства, пищевой промышленности, туризма, общественного питания, торговли, строительства, образования, обрабатывающей промышленности.

Рассмотрены предложения бизнес-сообщества по вопросам получения субсидий, льготного кредитования и реструктуризации текущих займов, отсрочки платежей по кредитам, лизинга сельскохозяйственной техники, тарифообразования, дальнейшего повышения участия отечественных товаропроизводителей в закупках государственного и квазигосударственного секторов, пересмотра сроков исполнения обязательств по договорам о государственных закупках и др.

Модератором совещаний выступила НПП «Атамекен». Со всех регионов были представлены 229 бизнесменов, с докладами выступили свыше 40 человек. В обсуждении приняли участие председатель президиума НПП «Атамекен» Т. Кулибаев, руководители центральных государственных органов, акимы областей и городов республиканского значения, руководство АО «ФНБ «Самрук-Қазына», АО «НУХ «Байтерек» и отраслевых бизнес-ассоциаций.

Глава Правительства поручил профильным министерствам и акиматам регионов рассмотреть актуальные проблемы бизнеса и принять меры по их решению, а также вынести системные вопросы развития предпринимательства на рассмотрение Государственной комиссии по восстановлению экономического роста.

«Задача Правительства – создание всех необходимых условий для восстановления деловой активности. Нам необходимо приложить все усилия для того, чтобы бизнес быстрее вернулся на докризисный уровень», — сказал А. Мамин.


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#Правительство РК   #Премьер-министр РК   #Малый бизнес  
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