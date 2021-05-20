Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Аскар Мамин обсудил с главой ПАО «ЛУКОЙЛ» реализацию инвестпроектов в Казахстане

    20 Мая 2021, 15:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел встречу с президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

    Стороны обсудили состояние и перспективы реализации совместных инвестиционных проектов в сферах разведки, добычи и транспортировки углеводородного сырья, а также нефтепереработки и нефтегазохимии. Особое внимание уделено реализации Проекта будущего расширения и Проекта управления устьевым давлением ТШО, дальнейшего развития Карачаганакского проекта и устранению узких мест в нефтепроводе «Каспийского Трубопроводного Консорциума». Рассмотрены также вопросы реализации проектов «Центральная», «Женис» и «Аль-Фараби» («1-Р-2»).

    В. Алекперов доложил Главе Правительства о деятельности открытого в 2019 году в Алматинской области завода по производству смазочных материалов. К настоящему времени на предприятии ежемесячно производится до 3,2 тыс. тонн готовой продукции 700 наименований. Выход на проектную мощность в 100 тыс. тонн запланирован на 2024 год.

    А. Мамин отметил важность обеспечения ПАО «ЛУКОЙЛ» применения современных экологически чистых технологий, соблюдения высоких стандартов в области охраны здоровья и безопасности труда, а также реализации социальных проектов в Казахстане.

    Во встрече приняли участие министр энергетики Нурлан Ногаев и председатель правления АО «НК «КазМунайГаз» Алик Айдарбаев.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Правительство РК Премьер-министр РК Инвестпроекты Промышленность Экономика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в промышленной сфере
    Костанайские автозаводы выпускают почти 61% автомобилей в РК
    Казахстан увеличивает экспорт мороженого, основным поставщиком на зарубежные рынки остается лидер отрасли «Шин-Лайн»
    Восемь рыбоводных предприятий откроют в Атырауской области
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая