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    Аскар Мамин - о реализации Послания: От нас ждут четких и слаженных действий

    2 Сентября 2021, 10:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства обозначил ключевые приоритеты дальнейшего социально-экономического развития страны. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Поставленные задачи и инициативы Президента основаны на запросах общества и современных вызовах. Их реализация станет фактором дальнейшего повышения устойчивости и конкурентоспособности экономики, роста благосостояния и улучшения качества жизни населения. В текущих условиях развития от нас ждут четких и слаженных действий», - рассказал Аскар Мамин во время заседания Правительства.

    А. Мамин отметил, что одним из ключевых приоритетов Послания является улучшение социального самочувствия и повышение благосостояния граждан.

    «Так, предусмотрены конкретные меры, направленные на повышение реальных доходов населения, а также стимулирование накопления финансовых средств. Решение поставленных задач будет способствовать повышению эффективности системы здравоохранения и защиты здоровья населения», - сказал Премьер-Министр.

    Аскар Мамин добавил, что предложенные Главой государства меры обеспечат повышение качества и доступности образования, в том числе выпуск востребованных специалистов для отраслей экономики. Формирование эффективной экосистемы рынка труда, как отметил Премьер-Министр, будет способствовать обеспечению наших граждан качественными рабочими местами и созданию необходимых условий для самореализации.

    «Исполнение поручений Главы государства обеспечит дальнейшую диверсификацию экономики с ростом несырьевого экспорта и повышением производительности. В рамках реализации Послания продолжится комплексная работа по оказанию необходимой господдержки малому и среднему бизнесу, созданию благоприятных условий для развития массового предпринимательства с учетом новых вызовов. Совершенствование управления государственными финансами позволит обеспечить макроэкономическую устойчивость, что является базовым условием для качественного развития экономики», - сказал глава Правительства.

    Он также заявил, что поставленные задачи по комплексному развитию геологической отрасли позволят расширить минерально-сырьевую базу страны, создать условия для ее устойчивого восполнения, а также значительно повысить интерес для инвесторов.

    «Глубинная цифровизация и системные меры по трансферту современных цифровых технологий будут способствовать повышению глобальной конкурентоспособности экономики. В то время, как цифровая перезагрузка госсектора значительно повысит эффективность системы государственного управления», - отметил Аскар Мамин.

    «Глава государства подчеркнул важность комплексного регионального развития. В каждом регионе страны будут реализованы конкретные проекты, направленные на модернизацию инфраструктуры, решение наиболее актуальных вопросов для повышения качества жизни и доходов населения с учётом специфики каждого региона. Поставленные Главой государства задачи по региональному развитию найдут свое отражение в Плане территориального развития», - подчеркнул Аскар Мамин.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Премьер-министр РК Аскар Мамин Правительство для граждан Послание Президента-2021
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