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05.10.2019 21:34
Аскар Мамин: Нуждающиеся в помощи были и останутся под защитой государства
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил Министерству труда и социальной защиты населения совместно с акиматами организовать разъяснительную работу в регионах в связи с назначением новых правил получения АСП, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы последовательно совершенствуем механизмы оказания социальной поддержки населения. В этом направлении проведена большая работа, которая находится на особом контроле Елбасы. Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, механизм оказания помощи должен быть «прозрачным, справедливым, мотивировать к труду, а не к праздному образу жизни». Во всем мире любая система социальной помощи граждан всегда ориентирована только на самых нуждающихся - прозрачность и легкодоступность, участие трудоспособных граждан в мерах занятости. Представленные сегодня vинистром подходы в целом отвечают общепринятым стандартам. Важно правильно донести до населения смысл представленных нововведений», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.
В этой связи, Премьер-Министр поручил Министерству труда и социальной защиты населения совместно с акиматами организовать широкомасштабную и качественную разъяснительную работу в регионах.
«Наши граждане должны знать, что все, кто нуждаются в помощи, были и останутся под защитой государства. А те, кто может трудиться – для них создаются все условия для возможности пройти обучение, получить профессию, открыть свой бизнес, получить работу. До конца октября подготовить полный пакет изменений в законы для последующего принятия в Парламенте. Одновременно необходимо отработать все подзаконные акты», - поручил Аскар Мамин.
Напомним, как ранее сообщили в Минтруда, многодетные семьи теперь будут получать помощь независимо от их дохода.
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