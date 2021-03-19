Аскар Мамин: Наша задача — оперативно решать актуальные вопросы развития предпринимательства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел заседание Проектного офиса по вопросам предпринимательства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Правительства.

В заседании приняли участие председатель президиума НПП «Атамекен» Тимур Кулибаев, члены Правительства, акимы регионов, руководство АО «ФНБ «Самрук-Қазына», институтов развития, Ассоциации финансистов Казахстана, региональных палат предпринимателей и др.

Об одобренных Правительством мерах государственной поддержки предпринимательства доложил министр национальной экономики Асет Иргалиев, системных вызовах бизнеса, вопросах льготного кредитования, развития институтов микрофинансовых организаций, социально-предпринимательских корпораций, потенциале развития МСБ в регионах, местном содержании в госзакупках, закупках АО «ФНБ «Самрук-Қазына» и недропользователей — председатель правления НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов, председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин, министр торговли и интеграции Бахыт Султанов.

Председатель президиума НПП «Атамекен» Т. Кулибаев отметил, что по итогам проведенных 11-12 марта т.г. дополнительных встреч с представителями бизнеса в наиболее пострадавших отраслях экономики определены 59 системных отраслевых вопросов развития предпринимательства.

На основе представленных НПП «Атамекен» сведений Премьер-Министр поручил государственным органам и организациям рассмотреть дополнительные меры поддержки частного сектора, в том числе путем дальнейшего расширения доступа МСБ к кредитованию, снижения регуляторной и фискальной нагрузки на бизнес, развития потенциала участия отечественных производителей в госзакупках, закупках АО «ФНБ «Самрук-Казына» и недропользователей, включая расширение применения оффтейк-контрактов.

В рамках прорабатываемых мер будет усовершенствована система субсидирования в АПК с учетом разницы в условиях производства и переработки сельскохозяйственной продукции в регионах, а также повысится доступность финансирования для сельхозпроизводителей.

Глава Правительства поручил обеспечить контроль за местным содержанием в регулируемых закупках, своевременное и качественное заполнение Экономической карты регионов, завершить паспортизацию отечественных предприятий в целях загрузки их производственных мощностей и ускорить создание микрофинансовых организаций.

«Наша задача – совершенствовать условия для ведения бизнеса и оперативно решать актуальные вопросы в сфере предпринимательства», — сказал А. Мамин.

В 2021 году на поддержку бизнеса предусмотрено 703 млрд тг в рамках программ «Экономика простых вещей», «ДКБ – 2025», «Енбек», «Дорожная карта занятости» и программы Национального банка по кредитованию на пополнение оборотных средств.

По Программе льготного кредитования «Экономика простых вещей» за период с декабря 2019 по март 2021 г. одобрено 2855 проектов на 700,3 млрд тг, просубсидировано 2273 проекта на сумму 556,5 млрд тг.

Наблюдается положительная динамика в реализации программы «ДКБ – 2025» – за январь-февраль т.г. просубсидировано 669 проектов на сумму 88,2 млрд тг, прогарантировано 2900 проектов.