Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Аскар Мамин награжден российским Орденом Дружбы

    8 Июня 2021, 10:06

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин награжден российским Орденом Дружбы, передает МИА «Казинформ».

    «За большой вклад в развитие международного сотрудничества в области исследования и использования космического пространства, укрепление дружбы между народами наградить Орденом Дружбы Мамина Аскара Узакпаевича – Премьер-Министра Республики Казахстан», - говорится в тексте Указа Президента Российской Федерации от 05.06.2021 № 340 «О награждении государственными наградами Российской Федерации».


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Правительство РК Премьер-министр РК Россия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ряд задач перед новым акимом ВКО обозначил Премьер-Министр РК
    Какая помощь оказывается семьям погибших при пожаре в области Абай
    Россиянин похитил 4-летнюю девочку в Караганде
    Добиться снятия ограничений на экспорт животноводческой продукции поручил Премьер-Министр РК
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая