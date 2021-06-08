МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин награжден российским Орденом Дружбы, передает МИА «Казинформ».

«За большой вклад в развитие международного сотрудничества в области исследования и использования космического пространства, укрепление дружбы между народами наградить Орденом Дружбы Мамина Аскара Узакпаевича – Премьер-Министра Республики Казахстан», - говорится в тексте Указа Президента Российской Федерации от 05.06.2021 № 340 «О награждении государственными наградами Российской Федерации».