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    Аскар Мамин и президент ЕБРР подписали документ о модернизации инфраструктуры здравоохранения РК

    12 Декабря 2019, 10:33

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин в рамках рабочего визита в городе Лондоне провел встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сумой Чакрабарти. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьера.

    «Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев и Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяют большое внимание сотрудничеству с ЕБРР. За прошедшие 27 лет объем инвестиций ЕБРР в Казахстан превысил $9 млрд в свыше 260 проектов», — сказал А. Мамин.

    По итогам переговоров между Правительством РК и ЕБРР подписан Меморандум о взаимопонимании по реализации Комплексной программы модернизации инфраструктуры здравоохранения в Казахстане.

    «В Казахстане будут построены новые многопрофильные больницы в рамках Государственной программы развития здравоохранения на 2020–2024 годы. Мы приветствуем участие ЕБРР в модернизации инфраструктуры системы здравоохранения», — сказал А. Мамин.

    Со своей стороны, президент ЕБРР С. Чакрабарти выразил заинтересованность в финансировании проектов модернизации инфраструктуры здравоохранения РК.

    Глава Правительства отметил важность участия ЕБРР в реализации крупнейшего проекта в сфере государственно-частного партнерства в Казахстане — строительство Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД).

    Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества по реализации в Казахстане проектов государственно-частного партнерства в сферах жилищно-коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры, возобновляемых источников энергии и др.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Премьер-министр РК Банки Здравоохранение Экономика
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