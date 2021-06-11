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    Аскар Мамин и послы ЕС обсудили сотрудничество в развитии «зеленой экономики»

    11 Июня 2021, 19:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел 7-ое заседание Диалога по инвестиционному сотрудничеству Казахстана с Европейским Союзом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

    Рассмотрены вопросы развития возобновляемых источников энергии, перехода РК к низкоуглеродной экономике, а также потенциал сотрудничества в процессе декарбонизации.

    С докладами о перспективах развития возобновляемой энергетики выступили специальный представитель Европейского Союза по Центральной Азии Петер Буриан, аккредитованные в Казахстане послы Нидерландов Андре Карстенс, Германии — Тило Йоханнес Клиннер, глава представительства Германской экономики в Центральной Азии Ховсеп Восканян, руководитель компании «Eni» в центральноазиатском регионе Лучано Васкес, генеральный директор «Total Eren» Тьерри Плезант.

    С информацией о принимаемых мерах выступили министры экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, энергетики — Нурлан Ногаев, финансов — Ерулан Жамаубаев, а также председатель правления АО «Самрук-Қазына» Алмасадам Саткалиев. Обсуждены вопросы трансформации экономики и повышения энергоэффективности Казахстана, разработки Концепции низкоуглеродного развития РК до 2050 года и др. «В декабре 2020 года на организованном в рамках ООН Саммите по климатическим амбициям Президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил о цели по достижению Казахстаном углеродной нейтральности к 2060 году. Мы прилагаем последовательные усилия по увеличению доли возобновляемых источников энергии в общем объеме производства энергии. Так, по состоянию на 2020 год, данный показатель составил 3%, в 2022 г. планируется его удвоить до 6%. К 2030 году доля зеленой энергии в энергетике Казахстана будет доведена до 15%», — сказал А. Мамин.

    Глава Правительства подчеркнул, что рамках разрабатываемого национального проекта «Зеленый Казахстан» планируется реализовать меры по достижению Целей устойчивого развития ООН, включая доступную и чистую энергию, устойчивые города и сообщества, ответственное потребление и производство.

    В целях реализации задач устойчивого развития в Казахстане принят новый Экологический кодекс, который соответствует принципам и стандартам стран ОЭСР и вступит в силу 1 июля т.г. В стране увеличиваются государственные и частные инвестиции в развитие «зеленой экономики», в т.ч. возобновляемую энергетику, эффективное водопользование и рациональное использование других природных ресурсов.

    Премьер-Министр призвал послов Европейского Союза к дальнейшему открытому и активному диалогу по содействию развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Казахстана с ЕС.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Правительство РК Премьер-министр РК Экономика Евросоюз
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