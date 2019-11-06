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Аскар Мамин: Госпрограмма «Дорожная карта бизнеса-2020» доказала свою эффективность

6 Ноября 2019 10:45
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Аскар Мамин: Госпрограмма «Дорожная карта бизнеса-2020» доказала свою эффективность

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин высказался об эффективности Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Было отмечено, что усиление роли малого и среднего бизнеса является одним из важных факторов обеспечения устойчивости экономики. До 2050 года мы должны достигнуть отметки 50%. Для достижения этих показателей ведется большая работа, в том числе по внесению изменений в законодательство. В результате принятых мер мы поднялись на 25 место по легкости ведения бизнеса в рейтинге «Doing Business», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

По его словам, программа доказала свою эффективность.

«В результате эффект способствовал росту доли МСБ в ВВП с 24,9% в 2015 году до 28,4% – в 2018 году. Объем выпущенной продукции МСБ увеличился на 10 трлн тенге – с 13,3 до 23,4 трлн тенге. За годы реализации программы сохранено более 342 тыс. рабочих мест, создано более 94 тыс. рабочих мест. Глава государства отметил, что ДКБ является весьма действенным инструментом поддержки предпринимательства, поэтому по поручению Президента на предстоящую пятилетку мы предусмотрели средства в размере 421 млрд тенге. Это в 1,5 раза больше, чем финансирование завершающей пятилетки», - подчеркнул Премьер.

Он отметил, что для эффективности сейчас необходимо выстроить слаженную работу между всеми операторами программы и акиматами.

«Поэтому МНЭ (Министерство национальной экономики – прим. ред.) поручаю до конца ноября обеспечить принятие Дорожной карты бизнеса-2025, совместно с госорганами и организациями до конца этого года обеспечить принятие необходимых нормативно-правовых актов, а также совместно с акиматами регионов и НПП (Национальная палата предпр и нимателей «Атамекен» - прим. ред.) провести разъяснительную работу среди предпринимателей о подходах и возможностях новой программы», - заключил А. Мамин.

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Ключевые слова: Правительство РК, Малый бизнес, Экономика,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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