Аскар Мамин дал поручения Правительству по реализации Послания Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин дал поручения Правительству по реализации Послания Президента «Казахстан в новой реальности: время действий», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как отметил Глава государства, перед страной стоят большие и сложные задачи. В нынешних условиях реалии требуют от всех нас четких, конкретных и слаженных действий. Первое. Для повышения благосостояния народа поставлены большие задачи по дальнейшему экономическому развитию. Исполнение поручений Послания обеспечит активное развитие конкурентоспособного реального сектора и диверсификацию структуры экспорта. Реализация Послания будет содействовать расширению мер господдержки стратегически важных отраслей», - сказал Аскар Мамин, подводя итоги заседания Правительства.

По его словам, следует подготовить новые предложения по увеличению казахстанского содержания, разработать новую программу развития АПК.

«Все отрасли экономики должны быть максимально оцифрованы. Необходимо наладить взаимодействие IT-отрасли с бизнесом. Перспективным направлением должно стать применение «зеленых» технологий. Предстоит пересмотреть и усовершенствовать механизмы господдержки малого и среднего бизнеса и продолжить работу по созданию комфортного бизнес-климата. Новая система бюджетного планирования должна обеспечивать национальные приоритеты. Также следует внедрить «расширенный бюджет» с учетом средств внебюджетных фондов», - отметил Премьер.

Глава Правительства подчеркнул, что в целях привлечения прямых и портфельных инвестиций и продвижения на экспорт отечественных товаров и услуг будет использована площадка МФЦА.

«Второе. Главный ориентир Послания – на социальное благополучие граждан, основанное на доступности жилья, благоприятных семейно-демографических условиях, хорошей экологии, доступном и качественном образовании, а также системе здравоохранения. Согласно поручению Главы государства необходимо построить новую парадигму социальной политики и разработать Социальный кодекс. В целях повышения уровня грамотности граждан, их цифровых знаний предстоит разработать Концепцию непрерывного образования. Будут пересмотрены подходы к организации первичной медицинской помощи, особенно на селе. Будет и далее оказываться всемерная поддержка учителям, врачам и деятелям науки», - перечислил А. Мамин.

Премьер заверил, что продолжится активное строительство школ, дошкольных учреждений.

«Таким образом, Послание направлено на повышение качества и уровня жизни населения. Третье. Глава государства дал ряд поручений по дальнейшему совершенствованию государственного управления, пересмотру кадровой политики, системы принятия решений и ответственности за их выполнение. Создаётся ряд государственных органов, в том числе подотчетных Главе государства. Для решения этих задач Правительству необходимо принять оперативные и кардинальные меры. По реализации всех направлений Послания Главы государства будет подготовлен Общенациональный план. Необходимо полностью обеспечить финансирование реализации поручений Президента», - заявил глава Правительства.

«Отмечу, что у нас имеются все необходимые ресурсы и инструменты для полноценной и своевременной реализации Послания Главы государства.

Мы должны обеспечить слаженную работу по эффективному решению поставленных в Послании задач. Поручаю госорганам внести в Министерство нацэкономики свои предложения по Общенациональному плану до 4 сентября. На следующем заседании мы должны рассмотреть и одобрить проект Общенационального плана для внесения на утверждение Главе государства», - заключил А. Мамин.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.