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    Аскар Амрин покинул пост заместителя акима Нур-Султана

    2 Февраля 2022, 19:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аскар Амрин покинул пост заместителя акима столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня - мой последний рабочий день в качестве заместителя акима города Нур-Султан. 5 лет 4 месяца - немалый срок, важный этап в моей жизни и карьере. В первую очередь, хочу выразить благодарность жителям столицы и всем тем, с кем довелось работать, решать вопросы по долгу службы на приемах граждан, обходах, в «поле», в центре «Жануя», на объектах – это ценный жизненный опыт», - написал Аскар Амрин в Facebook .

    Отметим, что он курировал вопросы экономики и правоохранительных органов, а также вопросы обеспечения финансирования проблемных объектов долевого строительства.

    «Отдельно хочу обратиться к дольщикам проблемных объектов. Мы вместе с вами проделали колоссальную работу: большая часть объектов сдана, дольщики получили свои ключи, остается процедура оформления документов, которая занимает определенное время. ЕКК и в дальнейшем продолжит работу по завершению оставшихся проблемных объектов города и вы получите свое долгожданное жилье!

    Особая благодарность коллегам, всем начальникам управлений, специалистам и инспекторам в районах. В реалиях сегодняшнего дня, к сожалению, государственная служба стала не популярна. Но мы должны помнить, что в наших силах восстановить уважение и доверие к нашей работе! Государственная служба – это большой труд. Например, районный инспектор, ежедневно обходя свой участок района, выполняет ненормированный, невидимый на первый взгляд труд. Наверное, нужно меняться, нужно быть еще более открытыми и больше освещать свою работу, которую делаете круглосуточно, но без популизма. Желаю терпения, здоровья и благополучия вам и вашим семьям», - написал Аскар Амрин.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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