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    Аскар Акаев доставлен в Бишкек

    2 Августа 2021, 16:17

    БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ - Бывший президент Кыргызстана Аскар Акаев доставлен в Бишкек. Об этом агентству «Кабар» сообщили в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщалось ранее, в рамках расследования уголовного дела по фактам коррупции при реализации проекта «Кумтор» межведомственной следственной группой был объявлен в розыск бывший президент страны Аскар Акаев.

    А. Акаев, наряду с другими бывшими высокопоставленными чиновниками, был привлечен к уголовной ответственности по факту коррупции при заключении Генерального соглашения по проекту «Кумтор» в 1992 году, внесении в него изменений в 1994 году, а также при реструктуризации Генерального соглашения с компанией «Камеко» в 2003 году.

    Таким образом, следствием была дана юридическая оценка всем виновным лицам, причастным к коррупции при реализации проекта «Кумтор» в период президентства А. Акаева.

    Одновременно с этим ГКНБ Кыргызской Республики в ходе следствия велась активная работа, направленная на восстановление исторической справедливости в части привлечения А. Акаева к уголовной ответственности путем доставления последнего на территорию республики.

    Так, в результате принятых ГКНБ мер 2 августа 2021 года бывший президент Аскар Акаев был доставлен в г. Бишкек, после чего незамедлительно передан Межведомственной следственной группе.

    А. Акаев находится в здании ГКНБ, где с его участием проводятся необходимые следственные действия в рамках уголовного дела по месторождению «Кумтор».

    О результатах проведенных следственных действий и принимаемых по нему процессуальных решений, в том числе в отношении А. Акаева, ГКНБ будет дополнительно информировать общественность.

    Напомним, что после революции в марте 2005 года Акаев бежал в Россию и по сей день находился там.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Кыргызстан
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