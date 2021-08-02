Аскар Акаев доставлен в Бишкек

БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ - Бывший президент Кыргызстана Аскар Акаев доставлен в Бишкек. Об этом агентству «Кабар» сообщили в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР, передает МИА «Казинформ».

Как сообщалось ранее, в рамках расследования уголовного дела по фактам коррупции при реализации проекта «Кумтор» межведомственной следственной группой был объявлен в розыск бывший президент страны Аскар Акаев.

А. Акаев, наряду с другими бывшими высокопоставленными чиновниками, был привлечен к уголовной ответственности по факту коррупции при заключении Генерального соглашения по проекту «Кумтор» в 1992 году, внесении в него изменений в 1994 году, а также при реструктуризации Генерального соглашения с компанией «Камеко» в 2003 году.

Таким образом, следствием была дана юридическая оценка всем виновным лицам, причастным к коррупции при реализации проекта «Кумтор» в период президентства А. Акаева.

Одновременно с этим ГКНБ Кыргызской Республики в ходе следствия велась активная работа, направленная на восстановление исторической справедливости в части привлечения А. Акаева к уголовной ответственности путем доставления последнего на территорию республики.

Так, в результате принятых ГКНБ мер 2 августа 2021 года бывший президент Аскар Акаев был доставлен в г. Бишкек, после чего незамедлительно передан Межведомственной следственной группе.

А. Акаев находится в здании ГКНБ, где с его участием проводятся необходимые следственные действия в рамках уголовного дела по месторождению «Кумтор».

О результатах проведенных следственных действий и принимаемых по нему процессуальных решений, в том числе в отношении А. Акаева, ГКНБ будет дополнительно информировать общественность.

Напомним, что после революции в марте 2005 года Акаев бежал в Россию и по сей день находился там.