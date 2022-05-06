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    Ashyq введут во время референдума в случае ухудшения эпидситуации в Казахстане

    6 Мая 2022, 12:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Меры профилактики коронавирусной инфекции в день проведения республиканского референдума будут отражены в отдельном постановлении главного санврача Казахстана. Об этом сообщила главный государственный санврач РК, вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Учитывая, что референдум будет проведен 5 июня, то есть через месяц, меры по профилактике коронавирусной инфекции в день проведения референдума будут отражены дополнительным отдельным постановлением главного государственного санитарного врача и, естественно, будут зависеть от того, какая эпидемиологическая ситуация будет складываться как в целом по стране, так и отдельно в каждом регионе», – заявила Айжан Есмагамбетова в ходе заседания ЦИК.

    Она уточнила, что при благополучной эпидемиологической ситуации должны будут соблюдаться те же меры, которые применяются при агитации.

    «Если же будет осложнение эпидемиологической ситуации, будут вводиться дополнительные карантинные меры, то есть меры, направленные на допуск членов территориальных комиссий референдума на избирательные участки при наличии документального подтверждения о вакцинации или ревакцинации. Дополнительные меры при осложнении эпидситуации – обязательное использование Ashyq на участке. Инфицированные лица не будут допускаться на участки», – сообщила главный санврач.

    Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия утвердила календарный план по проведению республиканского референдума.

    Согласно указу Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева республиканский референдум пройдет 5 июня 2022 года.

    Глава государства накануне выступил с видеообращением по изменениям в Конституцию. С полным текстом обращения можно ознакомиться по ссылке.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Конституция Коронавирус в РК Референдум
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