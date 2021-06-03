Ashyq: когда вакцинированные казахстанцы получат «зеленый» статус

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Когда вакцинированные от коронавируса граждане получат «зеленый» статус в приложении Ashyq, ответил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы с Министерством здравоохранения эту работу проводим. В начале следующей недели, в целом у нас такой план, что все вакцинированные будут иметь «зеленый» статус в приложении Ashyq - при использовании функции Ashyq. Сейчас мы называем это больше функция Ashyq, потому что она будет доступна в нескольких приложениях», - сказал в ходе брифинга в СЦК Багдат Мусин.

Тем временем, в АО «Национальные информационные технологии» прокомментировали, что на сегодня завершены основные интеграционные, остались только финальные части работы.