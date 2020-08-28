Ашимбекулы Ардак освобожден от должности начальника службы безопасности Первого Президента РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Решениями Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Ашимбекулы Ардак освобожден от должности первого заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – начальника службы безопасности Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в связи с переходом на другую работу.
Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.
Напомним, Распоряжением Главы государства Ашимбекулы Ардак назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – Командующим Силами особого назначения.
Ардак Ашимбекулы родился 1 мая 1977 года в Жамбылской области.
Выпускник Военного института Пограничных войск КНБ РК по специальности «Управление служебно-боевой деятельностью подразделений» и Казахского гуманитарно-юридического университета по специальности «Юриспруденция». Генерал-майор.
Военный институт Пограничных войск КНБ РК по специальности «Управление служебно-боевой деятельностью подразделений»
Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «Юриспруденция». Генерал-майор.
С 1999 года по 2013 год проходил службу на различных офицерских и руководящих должностях в рядах Республиканской гвардии, Службы охраны Президента Республики Казахстан.
В 2013 году Распоряжением главы государства назначен первым заместителем начальника Службы охраны президента РК — начальником Службы безопасности Президента РК.
В 2014 году Распоряжением Президента РК назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан — начальником Службы безопасности Первого Президента РК — Лидера нации.
14 ноября 2018 года - был назначен начальником Службы государственной безопасности РК.
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