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    Ашхабадский Саммит глав государств СНГ завершился

    11 Октября 2019, 17:50

    АШХАБАД. ТУРКМЕНИСТАН СЕГОДНЯ. КАЗИНФОРМ – Встреча глав государств СНГ завершилась церемонией подписания итоговых документов, нацеленных на укрепление и поступательное развитие конструктивного взаимодействия в формате СНГ. Об этом передает информационное агентство «Туркменистан сегодня».

    В числе подписанных документов: Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств, Обращение глав государств-участников Содружества Независимых Государств к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

    Подписаны Решения о председательстве в Содружестве Независимых Государств в 2020 году, о проведении очередного заседания Совета глав государств СНГ, о Председателе Исполнительного комитета – Исполнительном секретаре СНГ, ряд других документов.

    Также подписаны Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве государств-участников СНГ и ряд других документов.

    Напомним, в заседании Совета глав государств СНГ принял участие Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    СНГ Президент Казахстана Туркменистан
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