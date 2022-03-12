Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Асхат Житкеев временно исполняет обязанности президента Федерации дзюдо Казахстана

    12 Марта 2022, 20:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В связи с досрочным прекращением полномочий президента Федерации дзюдо Казахстана Кайрата Кожамжарова исполняющим обязанности президента назначен генеральный секретарь федерации дзюдо РК Асхат Житкеев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    В свою очередь Кайрат Кожамжаров поблагодарил отечественное сообщество дзюдо:

    «В связи с досрочным сложением с себя полномочий президента Федерации дзюдо, я выражаю глубокую благодарность всем казахстанским дзюдоистам, тренерам, менеджерам федерации, огромной семье – Дзюдо! За тот небольшой период, что я с Вами проработал, благодаря высокому профессионализму и усилиям тренеров и спортсменов достигнуты высокие успехи.

    Завоевано более 400 медалей на международных турнирах. В 2019 году успешно проведен Чемпионат мира среди юношей и девушек с участием 462 спортсменов из 61 страны мира в 16 весовых категориях. По итогам 2021 года, по количеству медалей Казахстан занимает пятое место в международном рейтинге IJF. В 2021 году наш Елдос Сметов стал бронзовым призером XXXII летних Олимпийских игр Токио-2020.

    Я искренне благодарю вас за совместные успехи! Желаю вам новых достижений и побед! Желаю коллективу дальнейшего процветания и благополучия!» - говорится в специальном общении.

    Стоит отметить, что Кайрат Кожамжаров с 23 октября 2018 года является президентом Федерации дзюдо Казахстана. Новый президент Федерации будет избран на Конференции.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Отставки Спорт Дзюдо
    Новости по теме
    Новости по теме
    Когда пройдет матч отбора Евро-2024 между Казахстаном и Северной Ирландией
    Чемпионат мира по рукопашному бою проходит в Астане
    Дмитрий Потанин стал серебряным призером чемпионата Азии по спортивной гимнастике
    Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая