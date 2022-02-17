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    Асхат Оралов провел встречу с Алиханом Смаиловым

    17 Февраля 2022, 11:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Исполнительный секретарь партии «Nur Otan» Асхат Оралов встретился с Премьер-Министром РК Алиханом Смаиловым, передает МИА «Казинформ».

    «Как вы знаете, по поручению Главы государства, председателя партии Касым-Жомарта Токаева Центральным аппаратом «Nur Otan» совместно с фракцией в Мажилисе проводится анализ качества исполнения предвыборных обещаний партии за 2021 год. В ходе встречи обсудили вопросы взаимодействия членов Правительства и партийных органов по реализации республиканской предвыборной программы «Nur Otan», - сообщил Асхат Оралов в Instagram.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Правительство РК Премьер-министр РК Нур Отан
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