Асхат Оралов провел встречу с Алиханом Смаиловым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Исполнительный секретарь партии «Nur Otan» Асхат Оралов встретился с Премьер-Министром РК Алиханом Смаиловым, передает МИА «Казинформ».

«Как вы знаете, по поручению Главы государства, председателя партии Касым-Жомарта Токаева Центральным аппаратом «Nur Otan» совместно с фракцией в Мажилисе проводится анализ качества исполнения предвыборных обещаний партии за 2021 год. В ходе встречи обсудили вопросы взаимодействия членов Правительства и партийных органов по реализации республиканской предвыборной программы «Nur Otan», - сообщил Асхат Оралов в Instagram.