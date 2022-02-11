Асхат Оралов провел совещание со всеми региональными филиалами Nur Otan

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Исполнительный секретарь партии Nur Otan Асхат Оралов в режиме видеоконференцсвязи провел совещание со всеми региональными филиалами партии, обозначив приоритеты работы на ближайший период. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

По его словам, необходима мобилизация всех партийных ресурсов для качественного и своевременного выполнения задач, поставленных Председателем партии Касым-Жомартом Токаевым по построению Нового Казахстана.

«Мы должны сплотиться вокруг курса реформ Главы государства, в это непростое для нашей страны время, быть сильным ядром единомышленников Президента. Сегодня единство в наших рядах необходимо как никогда. Партия Nur Otan – это институциональная опора нашей государственности и мы должны обеспечить консолидацию всех конструктивных сил в обществе, мобилизовать все имеющиеся ресурсы. Для развития страны самым важным является политическая стабильность и согласие в обществе», - сказал Асхат Оралов.

Он отметил, что Nur Otan, прежде всего, должен защищать права и интересы рядовых членов: учителей, медиков, работников промышленных предприятий, фермеров и других. Главная задача партии – работа с людьми, знание их проблем и создание условий для их решения, обеспечение конструктивного диалога между властью и населением.

«Сегодня на Nur Otan возлагаются большие задачи. Поэтому мы должны пересмотреть подходы к своей деятельности. Необходимо повысить эффективность работы всех партийных органов, фракций, общественных советов. Партийные инициативы должны звучать не только в центре, но и на местах, с акцентом на первичные партийные организации. У нас свыше 4,5 тысяч первичек. Доверие к Nur Otan начинается именно в «первичках» — это основа любой политической партии, ее реальная сила. «Первички» должны стать местом живого общения партийцев, решения конкретных проблем. Вместо неактивных, неэффективных руководителей на открытых собраниях должны быть избраны лидеры, имеющие реальный авторитет», - сказал исполнительный секретарь Nur Otan.

Асхат Оралов также поставил ряд конкретных задач перед молодежным крылом партии Jas Otan. По его словам, важно объединить молодежь вокруг партии, создавать реально работающие «социальные лифты».

«Особая роль здесь отводится Jas Otan, который должен работать со всеми категориями молодежи, отойдя от формальных мероприятий. Jas Otan должен стать центром консолидации активной молодежи и НПО. Это должна быть каждодневная системная работа, с акцентом на неорганизованную и сельскую молодежь. К этой работе нужно привлечь корпус молодых депутатов, состоящий из более 500 человек», - отметил Асхат Оралов.

Также он подчеркнул, что на работу в филиалах должны привлекаться люди с активной гражданской позицией, прежде всего участники Президентского молодежного кадрового резерва, праймериз, из резервных партийных списков областей, городов и районов.

«Все предвыборные обязательства должны быть исполнены в полной мере. Как сказал в своем выступлении Председатель партии Касым-Жомарт Кемелевич Токаев: «Нужно понимать, что дальнейшая жизнеспособность партии зависит от того, в каком объеме будут выполнены предвыборные обещания».

Следует проанализировать реализацию региональных предвыборных программ за 2021 год по каждому населенному пункту, уделив особое внимание качеству исполнения, а результаты рассмотреть на заседаниях фракций в маслихатах всех уровней», - подчеркнул Асхат Оралов.

Кроме того, он акцентировал внимание партийцев на необходимости обеспечения своевременного реагирования на насущные вопросы граждан, введения в практику их обсуждения в прямых эфирах.

По его мнению, заседания фракций партии в маслихатах должны проводиться открыто, с предварительным обсуждением повестки дня с гражданами.

В качестве еще одной задачи исполнительный секретарь обозначил внедрение в практику проведение отчетных встреч депутатов маслихатов с избирателями и организацию выездных заседаний по актуальным проблемам, в том числе в отдаленные населенные пункты.

«Со следующей недели депутаты Мажилиса выезжают в регионы для встреч с населением. Прежде всего надо сделать упор на открытость встреч, не должно быть формализма. На прием граждан нужно записывать всех, кто желает встретиться с народными избранниками. В целом необходимо усилить работу общественных приемных партии. Регионами и Республиканской общественной приемной в рамках сервисной модели должен вестись мониторинг обращений граждан от поступления до получения окончательного решения», - сказал Асхат Оралов.



