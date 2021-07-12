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    Асхат Оралов освобожден от должности вице-министра информации и общественного развития РК

    12 Июля 2021, 14:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Оралов Асхат Раздыкович освобожден от должности вице-министра информации и общественного развития Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    А. Оралов родился в 1990 году в Павлодарской области. Окончил Евразийский Национальный Университет им. Л.Н. Гумилева, Московский государственный университет международных отношений МИД РФ. Трудовую деятельность начал в 2011 году главным специалистом отдела по работе с молодежными организациями Департамента социально-воспитательной работы Евразийского Национального Университета им. Л.Н. Гумилева. В разные годы работал в филиале партии «Нұр Отан», управлении по вопросам молодежной политики г. Астаны, Министерстве по делам религий и гражданского общества РК, Министерстве общественного развития РК. В 2019 г. являлся заместителем акима Павлодарской области. С июля 2020 года и по настоящее время работал вице-министром информации и общественного развития РК.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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