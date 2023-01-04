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    Асхат Оралов назначен министром культуры и спорта РК

    4 Января 2023, 10:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Оралов Асхат Раздыкович назначен Министром культуры и спорта Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Оралов Асхат Раздыкович родился 10 января 1990 года в Павлодарской области – городе Аксу, имеет диплом ЕНУ им. Л.Н. Гумилева по специальности «Переводческое дело», «Международные отношения», член Президентского молодежного кадрового резерва 2019 года. Занимал руководящие позиции в секретариате МК «Жас Отан» при партии «Нур Отан» города Астаны с 2010 по 2014 годы. Работал главным специалистом департамента социально-воспитательной работы ЕНУ им. Л.Н. Гумилева с 2011 по 2012 годы. Являлся старшим специалистом отдела организационной работы ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. В 2014 году Асхат Оралов стал первым заместителем председателя филиала партии «Нұр Отан» в Астане. Занимал должность руководителя управления по вопросам молодежной политики города Астаны, директора департамента молодежной политики Министерства по делам религий и гражданского общества РК. С 2020 года работал заместителем акима Павлодарской области по социальным вопросам по 2020 год. Далее являлся вице-министром информации и общественного развития РК, заместителем акима города Нур-Султан, исполнительным секретарем партии «Nur Otan».

    Даурен Абаев освобожден от должности министра культуры и спорта РК.

    Фото: primeminister.kz
    Минкультуры Назначения
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