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    Асхат Оралов: Мы должны хорошо подготовиться к Олимпиаде в Париже

    15 Мая 2023, 16:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр культуры и спорта Асхат Оралов встретил чемпионов мира по боксу в столичном аэропорту и назвал их победу исторической для страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Их можно назвать героями наших дней. Со вчерашнего дня наши батыры достигают больших побед в профессиональном боксе. Неофициально можем сказать, что вчера Казахстан отметил День спорта. Этой осенью пройдет чемпионат Азии. Следующий год – год больших испытаний. В Париже пройдет Олимпиада. Мы должны хорошо подготовиться и поддержать наших спортсменов», - сказал журналистам министр Асхат Оралов.

    Глава ведомства назвал победу казахстанских боксеров на чемпионате мира исторической для страны.

    «Народ привык, что наши боксеры приезжают с чемпионата только с золотыми медалями. Однако в последние годы мы редко стали завоевывать «золото». Поэтому эту победу можно назвать исторической для страны. Думаю, на этом мы не остановимся и продолжим завоевывать золотые медали», - отметил министр культуры и спорта Асхат Оралов.

    Напомним, что в 13:20 часов в столицу прилетели главный тренер сборной Мырзагали Айтжанов, а также обладатели золотых медалей Махмуд Сабырхан, Асланбек Шымбергенов и серебряный призер Дулат Бекбауов.

    На чемпионате мира в Ташкенте нашей сборной удалось повторить уникальное достижение десятилетней давности и выиграть сразу 4 золотые медали. Это лучший результат для отечественных боксеров в рамках мировых первенств.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что казахстанские боксеры показали бокс высшего уровня.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Спорт Минкультуры Узбекистан Бокс
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