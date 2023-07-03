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    Асхат Чарапиев назначен главным санврачом области Жетысу

    3 Июля 2023, 19:10

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Асхат Чарапиев назначен руководителем департамента санитарно–эпидемиологического контроля области Жетысу Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Асхат Чапариев родился в 1982 году в Сарканском районе. В 2006 году окончил Казахский национальный медицинский университет по специальности гигиенист и эпидемиолог.

    В разные годы работал главным специалистом отдела эпидемиологического надзора Талдыкорганского городского управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора, главным специалистом отдела эпидемиологического надзора департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора Алматинской области, начальником управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Сарканскому району и руководителем управления охраны общественного здоровья Алакольского района.

    С 2019 года занимал должность заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области и области Жетысу.

    Ранее заместителем руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля области Жетысу был назначен Самат Ахметов.

    До этого, с 2020 года, руководителем департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области и области Жетысу был Ергали Сыдыманов. Он сейчас является директором филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля по области Жетысу.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Назначения Жетысуская область
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