Асхат Аймагаметов встретился с учителями и преподавателями Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов в ходе рабочей поездки в г. Шымкент провел ряд встреч с педагогами и преподавателями организаций образования. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал министерства.

Глава МОН посетил одно из старейших учебных заведений мегаполиса – школу-гимназию №1, Дорожно-транспортный колледж, Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова и Южно-Казахстанский государственный педагогический университет.

Учителя и директора школ, преподаватели колледжей, профессорско-преподавательский состав вузов озвучили свои вопросы министру. Кроме того, педагоги внесли предложения по назначению директоров школ, введению института ротации, говорили о необходимости конкурсного приема педагогов на работу, ужесточения требований к разработке учебников на законодательном уровне, о процедуре проведения аттестации учителей. Вопросы повышения качества высшего образования также не остались без внимания.

В ходе беседы Асхат Аймагамбетов проинформировал учителей и преподавателей об основных направлениях работы министерства и исполнении поручений Главы государства. Министр рассказал о принятых новых нормативных правовых актах и изменениях в законодательстве по вопросам образования.

Глава МОН отдельно остановился на вопросах академической свободы колледжей, защиты прав педагогов, в очередной раз отметил недопустимость привлечения учителей к выполнению не свойственных им функций.



