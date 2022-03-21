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    Асхат Аймагамбетов встретился со студентами вузов Алматы

    21 Марта 2022, 22:24

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов встретился со студентами КазНПУ им. Абая и посетил общежития Женского педуниверситета, где также поговорил со студентами, проживающими в общежитии. Об этом он написал в Facebook, передает МИА «Казинформ».

    «Всегда рад живому общению и горящим глазам молодежи, их креативным идеям или порой сложным вопросам.

    В этот раз с будущими учителями мы обсудили тему профессиональной сертификации выпускников. Поговорили о перспективах в карьере учителей, взаимодействии школ с вузами, изменениях в проведении педпрактики и о важности академической честности. Было много вопросов и интересных идей», - отметил А. Аймагамбетов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Образование Вузы МОН Асхат Аймагамбетов
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