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    Асхат Аймагамбетов встретился с населением ВКО

    17 Ноября 2022, 17:30

    УСТЬ-КАМЕНОГРСК. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область министр просвещения Асхат Аймагамбетов в целях реализации поручений Главы Государства встретился с населением региона и посетил ряд объектов образования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

    В ходе своего визита министр ознакомился с подготовительными работами по строительству школ в городе Усть-Каменогорске в рамках проекта «Комфортная школа», посетил детский ясли-сад «Рахат».

    «В 2019 году был принят закон «О статусе педагога». На самом деле этот закон многое изменил. Была организована работа по нескольким направлениям, это и повышение заработных плат учителей, преподавателей колледжей, воспитателей детских садов и работников сферы дополнительного образования. Сегодня, по данным Национального бюро статистики, можем говорить о том, что за эти 3 года заработная плата педагога была увеличена более чем в 2 раза. В следующем году в январе дополнительно будут увеличены заработные платы воспитателей, учителей и педагогов еще на 25%», - отметил Асхат Аймагамбетов на встрече с населением региона.

    Также, министр просвещения коротко рассказал о работе, проводимой ведомством, а большую часть времени посвятил тому, чтобы ответить на интересующие вопросы населения, а также послушать их предложения.

    «Сегодня, я думаю, состоялся очень конструктивный, доверительный диалог. Было очень много предложений, высказаны различные рекомендации. Сейчас уже о заработных платах практически вопросы не задаются, речь идет о нормативно-правовых актах, о системе оценивания и обеспечении качества. Сам характер вопросов, которые задают коллеги и родители, очень изменился, и это меня радует», - сказал министр просвещения.

    Кроме того, он сообщил и о том, что по дороге в Усть-Каменогорск посетил несколько сельских школ и ознакомился с материально-технической базой, столовой и библиотекой учебных заведений.

    Министр добавил, что с 2022 года принято решение по внедрению нового почетного знака «Ұстаздық қызметіне адалдық үшін». Этим знаком будут награждать учителей с 25-летним стажем педагогической деятельности.
    Восточно-Казахстанская область Образование Асхат Аймагамбетов Минпросвещения РК
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