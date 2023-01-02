Асхат Аймагамбетов: Уже с пятого класса сын начал читать по 30-50 книг в год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Асхат Аймагамбетов рассказал, как приобщить детей к чтению книг и призвал школьников больше читать во время каникул, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал министра просвещения РК.

«Одно из воспоминаний детства - огромные шкафы, полные книг и большое разнообразие литературы дома. Помню, с какой гордостью у нас говорили о подписке на книги той или иной серии или об очередной прочитанной книге. Неудивительно, что я тоже увлекся и в скором времени перечитал всю домашнюю библиотеку, а позже стал постоянным читателем районной библиотеки. Самым частым замечанием в детстве, которое я слышал, было не читать во время еды», - поделился министр.

Глава ведомства отметил тягу к чтению и у собственных детей.

«Позже, когда у меня появились дети, сначала я читал им сказки, а затем старший сын стал читать самостоятельно. Начав со сказок и небольших рассказов, мы плавно перешли к другим жанрам: приключениям, научной фантастике и научно-популярной литературе. Уже с пятого класса сын начал читать по 30-50 книг в год. И тогда, уже мы сами начали делать замечание сыну - не отвлекаться на чтение во время ужина. Младшему, который еще ходит в детский сад, нравится слушать сказки, особенно, современные казахские комиксы, например, про Еркетая и Жанибека», - сообщил Асхат Аймагамбетов.

Министр просвещения призвал взрослых на личном примере прививать детям любовь к книгам.

«Из своего опыта могу сказать, что нельзя заставлять детей читать. Очень важно не давить на детей, а прививать любовь к чтению на личном примере. Ребенок должен видеть родителей за чтением. И тогда проявится интерес. Важно учитывать, что книги влияют на характер ребёнка и на формирование ценностей. Книги с положительной сюжетной линией прививают полезные привычки и дают хорошее воспитание. Поэтому нужно поддерживать и приобщать детей к чтению, покупать и дарить им книги, посещать вместе книжные выставки», - отметил он.

Глава ведомства привел данные международных исследований PISA, TIMSS.

Результаты исследований, по его словам, показывают четкую и положительную корреляцию между совместным чтением родителей с детьми и их дальнейшей академической успеваемостью в школе». По результатам исследований, те дети, у которых есть дома книги, показали более высокие результаты. Именно поэтому в 2020 году в Казахстане был запущен масштабный республиканский проект «Читающая школа», чтобы привлечь школьников к чтению художественной литературы.

Министр просвещения предложил родителям во время каникул приобщить детей к чтению, а школьников призвал уделить как можно больше времени чтению книг.



